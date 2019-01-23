Правительство РФ дополнило список электронных госуслуг

Москва, , 09:30 — REGNUM В России дополнен список электронных государственных и муниципальные услуг, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Теперь в электронном виде можно получить информацию в сфере образования: об организациях, имеющих государственную аккредитацию о результатах итогового сочинения (изложения), об итоговой аттестации учащегося и выданных ему документах об образовании.

Также можно получить сведения о документах об образовании и о квалификации, о документах об обучении. Госуслуги предоставляются Рособрнадзором.

Кроме того, список электронных госуслуг пополнила услуга по предоставлению сведений из электронных паспортов транспортных средств.

Все услуги доступны на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Это сделано для повышения доступности граждан к государственным услугам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года получить госуслуги можно будет в любом МФЦ или профильном учреждении на территории РФ вне зависимости от места жительства.

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