В МФЦ назвали самые популярные услуги 2018 года

Москва, , 07:52 — REGNUM В московских центрах «Мои документы» назвали самые популярные услуги уходящего 2018 года. Самой востребованной у жителей Москвы госууслугой стало предоставление информации жилищного учета, сообщается на портале мэра Москвы.

За услугой с просьбой выдать единый платежный документ (ЕПД), выписку из домовой книги, копию ордера на жилое помещение и другие данные по жилищному учету в МФЦ обратились около 3 млн человек.

Еще одна популярная услуга — перерасчет жилищно-коммунальных платежей. За ней в МФЦ обратились 2,4 млн человек. Также в тройке лидеров — услуга по оформлению и выдаче социальных карт льготным категория горожан. От москвичей поступило более 2,3 млн обращений.

В мэрии отметили, важное событие 2018 года — открытие первого в России флагманского офиса «Мои документы». В январе он заработал в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Афимолл Сити».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве работает 130 центров госуслуг «Мои документы». Ежедневно центры посещают более 70 тыс. человек.

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