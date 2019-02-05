Жителей России могут освободить от «поверочного рабства»

Москва, , 07:21 — REGNUM Законопроект, предполагающий избавление жителей Российской Федерации от обязанности следить за правильностью показаний счётчиков воды, намерен внести в Госдуму Росстандарт (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии). Об этом заявил глава ведомства Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

«Мы (Росстандарт) будем в этом году (2019 г.) инициировать поправки, которые полностью освободят граждан от того, что уже известно как «поверочное рабство», — сказал Абрамов.

По его словам, данную инициативу также поддерживают Минпромторгом, Минстрой и Минэкономразвития.

Абрамов добавил, что собственникам или арендаторам жилья, в случае принятия соответствующих поправок, придётся только обеспечить доступ специалистов ресурсоснабжающей или управляющей компании к внутридомовым счётчикам.

Читайте также: Минприроды: «Мусорная реформа» незначительно повысила плату за услуги ЖКХ

А также: Оплатить услуги ЖКХ можно будет с помощью QR-кода