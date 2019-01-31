Минприроды: «Мусорная реформа» незначительно повысила плату за услуги ЖКХ

Москва, , 17:24 — REGNUM Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) вызвал «незначительный рост» коммунальных расходов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 января заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин на заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

«Мне кажется, те показатели, которые мы планировали достичь — мы их достигли. Безусловно, в дальнейшем при создании публично-правовых компаний, при формировании этого органа мы будем учитывать все пожелания территорий, связанные с тем, чтобы население Российской Федерации не получало увеличения (расходов) в платёжках», — заявил Кобылкин.

В свою очередь, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королёв отметил, что в целом ожидаемый рост тарифов за январь 2019 год должен оказаться в приемлемых границах — в общем на платёжку рост составил 5,74%, а конкретно по мусору — 2,4%. Максимальный рост в ряде регионов наблюдался порядка 11%, а минимальный — около 2%. В целом ФАС оценивается ситуацию как «достаточно стабильную», хотя указанные данные основаны по большей части на предварительных расчётах.

С 1 января 2019 года в России начался переход на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Её ключевой элемент — появление регионального оператора, которые будут выбираться на конкурсной основе в каждом субъекте России, а контролировать работу всех региональных операторов будет единый федеральный орган — публично-правовая компания «Российский экологический оператор».