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Ко Дню влюбленных библиотеки Москвы подготовили особую программу

Общество

Можно будет сходить на быстрые свидания

Ко Дню влюбленных библиотеки Москвы подготовили особую программу
Свидание

Москва, 31 января 2019, 08:38 — REGNUM  Библиотеки Москвы ко Дню всех влюбленных подготовили праздничные мероприятия и особую программу, сообщается на портале мэра Москвы.

В столичных библиотеках в феврале пройдет более 50 специальных мероприятий для влюбленных и для тех, кто ищет спутника жизни.

В городских читальнях и культурных центрах можно будет послушать живую музыку, научиться танцевать и сходить на быстрые свидания.

Отмечается, что на некоторые мероприятия требуется предварительная регистрация.

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Как сообщало ИА REGNUM, библиотеки Москвы обновили свои книжные фонды. С начала 2018 года в библиотеки поступило более 11 тыс. книжных новинок. На полках появились произведения современных российских и зарубежных писателей.

На эту тему: Библиотеки Москвы получили более 11 тыс. книжных новинок

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