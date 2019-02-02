Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Во Франции в акциях протеста приняли участие более 58 тыс. человек — СМИ

Общество

2 февраля во Франции прошла двенадцатая по счету широкомасштабная акция протеста движения «желтых жилетов»

Париж, 2 февраля 2019, 22:54 — REGNUM  В акциях протеста «жёлтых жилетов» в городах Франции приняли участие почти 60 тыс. человек. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные МВД страны.

«58,6 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 февраля во Франции прошла двенадцатая по счету широкомасштабная акция протеста движения «желтых жилетов», которые недовольны социальной политикой властей. Протестующие проводят свои акции в Париже и других крупных городах страны.

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Протесты во Франции
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