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Участие в акциях протеста во Франции принимают более 17 тыс. человек — СМИ

Общество

2 февраля в крупных городах Франции проходит двенадцатая по счету масштабная акция протеста «жёлтых жилетов»

Париж, 2 февраля 2019, 20:41 — REGNUM  В городах Франции в акциях протеста «жёлтых жилетов» принимают участие более 17 тыс. человек, которые недовольны социальной политикой властей. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на данные МВД страны.

«17,4 тыс. человек принимают участие в акциях протеста в субботу (2 февраля)… по всей Франции», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля в крупных городах Франции проходит двенадцатая по счету масштабная акция протеста «жёлтых жилетов», которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства.

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Протесты во Франции
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