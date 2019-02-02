Более 20 участников протестов «жёлтых жилетов» задержали в Париже

Париж, , 19:04 — REGNUM Более 20 человек, которые принимали участие в очередных акциях протестов «жёлтых жилетов» в Париже, задержаны полицией. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

«Число арестов (в Париже) увеличивается, — передает вещатель. — Полиция задержала 22 человек».

Как передавало ИА REGNUM, двенадцатая по счету масштабная акция протеста «жёлтых жилетов», которые выступают против политики президента Франции Эммануэля Макрона и его правительства, проходит в крупных городах страны 2 февраля.

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