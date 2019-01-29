Роспотребнадзор усиливает контроль за температурным режимом на соцобъектах

Москва, , 13:24 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилила контроль за температурным режимом на социальных объектах из-за низких температур в ряде регионов страны, сообщает 29 января пресс-служба ведомства.

«В связи с установившейся в ряде регионов РФ низкой температурой воздуха Роспотребнадзором усилен контроль за санитарно-гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Так, в ходе надзорных мероприятий одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях будет уделяться внимание исправности систем отопления, а также эффективности работы соответствующего оборудования.

Напомним, в ряде регионов России установилась аномально холодная погода. Так, в Томской области и в Томске с 31 января по 4 февраля ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха ниже минус 35 градусов.

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По информации синоптиков, с 29 января до выходных на территории ЯНАО градусник термометра опустится до минус 30−35 градусов по Цельсию, местами до минус 50.

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