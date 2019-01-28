Мороз ударил: спасатели советуют ямальцам запастись продуктами питания

Салехард, , 15:35 — REGNUM Спасатели Ямала предупреждают жителей региона об аномальных морозах, которые пришли в регион уже сегодня. По информации синоптиков, с 29 января до выходных на территории ЯНАО градусник термометра опустится до минус 30−35 градусов по Цельсию, местами до минус 50, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

В неблагоприятный период дети не должны выходить на улицу без сопровождения взрослых. Родителям рекомендуют следить за прогнозами погоды. Желательно и взрослым без острой необходимости не покидать тёплые помещения. Спасатели также рекомендуют ямальцам запастись перед суровыми морозами продуктами питания и постараться не перегружать электросети.

Автовладельцам необходимо максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку. В идеале — не покидать населённых пунктов в период низких температур.

Водителям-дальнобойщикам спасатели напоминают, что на внешних трассах всегда холоднее. Кроме прочего, необходимо иметь при себе лопату, трос, топор.

«Возьмите в дорогу запас воды и термос с чаем. Не забудьте про спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Необходимо избегать пересечения по необорудованным переправам. По выходу за территорию населенных пунктов ставить в известность о маршрутах следования и времени прибытия на конечный пункт», — советуют в ГУ МЧС по ЯНАО.

Ранее аналогичные морозы приходили на Ямал в конце декабря 2018 года.

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