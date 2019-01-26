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Собчак устроила скандал в гримерке НТВ — СМИ

Общество

Ранее ряд СМИ сообщал, что в центре Москвы рядом с одним из кафе подрались актер Максим Виторган и режиссёр Константин Богомолов

Собчак устроила скандал в гримерке НТВ — СМИ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ксения Собчак

Москва, 26 января 2019, 22:18 — REGNUM  Телеведущая Ксения Собчак, которой задали вопрос о драке актера Максима Виторгана с режиссером Константином Богомоловым, устроила скандал в гримерке НТВ. Об этом сообщается в субботу, 26 января, на официальном сайте телеканала.

В сообщении говорится, что Собчак, резко отреагировавшая на сюжет НТВ, не захотела комментировать информацию и ушла из студии.

Ранее ряд СМИ сообщал, что в центре Москвы рядом с одним из кафе подрались актер Максим Виторган и режиссёр Константин Богомолов. По неподтвержденным данным, мужчины подрались из-за супруги Виторгана Ксении Собчак.

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