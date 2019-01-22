Появилось видео драки Максима Виторгана с Константином Богомоловым

Москва, , 23:39 — REGNUM Драка актёра Максима Виторгана с режиссёром Константином Богомоловым попала на видео. Об этом сегодня, 22 января, сообщает «Пятый канал».

Напомним, что Виторган и Богомолов подрались в центре Москвы рядом с одним из кафе. По неподтвержденным данным, мужчины подрались из-за Ксении Собчак, которая является супругой Виторгана.

На кадрах видно, как Виторган и Богомолов отходят от входа в кафе и начинают о чем-то энергично разговаривать. Затем Виторган бьет Богомолова по лицу, и тот падает на землю. Виторган поднимает Богомолова на ноги и бьет ещё раз. В конце видео Богомолов покидает место стычки.

От госпитализации Богомолов отказался. Заявления в полицию участники драки не подавали. Богомолов на своей странице в Instagram рассказал, что у него сломан нос и травмирован череп.

В социальных сетях эта драка уже обросла многочисленными слухами. Некоторые считают, что драка произошла из-за того, что Собчак изменила Виторгану с Богомоловым.