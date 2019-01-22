Конфликт между Виторганом и Богомоловым мог произойти из-за Собчак — СМИ

Москва, , 09:39 — REGNUM Конфликт между актером Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым, произошедший в одном из кафе на Китай-городе в центре Москвы, мог произойти из-за телеведущей Ксении Собчак. Об этом пишет издание «Стархит».

"Некоторое время назад режиссера (Константина Богомолова) подозревали в романе с Ксенией Собчак», — передает вещатель.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник сообщил, что в центре Москвы произошла драка между актером Максимом Виторганом и театральным режиссером Константином Богомоловым. ЧП произошло возле одного из кафе.

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