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В России граждан начнут прививать от гриппа новой вакциной

Общество

… квадривалентной , которая содержит четыре актуальных штамма вирусов гриппа

Москва, 25 января 2019, 11:43 — REGNUM  Министерство здравоохранения утвердило план поэтапного перехода в 2019—2021 гг. на использование новой вакцины против гриппа — квадривалентной. Эту вакцину рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщили в Минздраве РФ.

До настоящего времени с в мире и в России в основном применялись только трехкомпонентные вакцины против гриппа. Квадривалентных вакцин — это новый этап в работе по специфической профилактике гриппа.

Использование квадривалентных вакцин позволит усилить защиту граждан от гриппа. Новая вакцина содержит четыре актуальных штамма вирусов гриппа: А (H1N1)09, A (H3N2) и двух линий вирусов гриппа В.

В ведомстве отметили, что вадривалентные противогриппозные вакцины являются значительным достижением отечественной науки.

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Как сообщлаоИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора отметила рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на третье неделе 2019 года. Наиболее подвержены воздействию вируса школьники и воспитанники детских садов.

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Грипп, ОРЗ
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