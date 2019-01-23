Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Москва, , 07:46 — REGNUM В январе в России отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Предельная отметка превышена в 13 регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На третьей неделе 2019 года в целом по стране отмечен рост географического распространения заболеваемости ОРВИ и гриппа. Лаборатории выявляют грипп более чем в половине случаев, при этом чаще всего болеют дети в возрасте 3−6 и 7−14 лет, то есть школьники и воспитанники детских садов.

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Если в первую неделю года недельные эпидемические пороги были превышены в шести регионах, то на третьей неделе — в 13 субъектах. Это Пермский, Хабаровский и Алтайский края, Алтай, Свердловская, Владимирская, Новосибирская, Тюменская, Кемеровская и Еврейская автономная области, а также Карелия, Бурятия и Якутия, рассказала Попова РИА Новости.

В общей сложности из-за гриппа и ОРВИ закрыты 61 школа и 23 детских сада, уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава Роспотребнадзора предупредила о январской вспышке заболеваемости гриппом. Она пояснила, что российские граждане, отметившие праздники за границей, привезут на родину новые штаммы вируса.

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