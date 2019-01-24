Прививка от гриппа нужна при стрессе и вредных привычках — иммунолог

Москва, , 09:57 — REGNUM Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева перечислила категории граждан, которым прививки от гриппа нужны в первую очередь. Это те, кто живет в условиях стресса и не желает отказываться от привычного образа жизни в период эпидемии, передает 24 января НСН.

По ее словам, активная массовая вакцинация в последние годы позволяет сдерживать заболеваемость на более низком уровне, однако многие до сих пор избегают этой процедуры, и зря. Так, москвичи живут в постоянном стрессе, зачастую хронически недосыпают, многие курят и употребляют спиртное. Все это делает человека уязвимым и подверженным вирусу.

«У нас не любят проветривать помещения, у нас не любят следить за влажностью воздуха, — отмечает специалист. — Чрезмерно занимаются спортом при этом всём».

Тем, кто не собирается менять ритм жизни, стоит вакцинироваться. Даже в случае заражения болезнь будет протекать легче. В особом порядке прививки нужны детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, включая гипертонию, диабет, астму и аллергии.

Как сообщлао ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора отметила рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на третье неделе 2019 года. Наиболее подвержены воздействию вируса школьники и воспитанники детских садов.

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