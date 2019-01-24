Преступность в Петербурге в 2018 году сократилась на 2,7%

Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM За 2018 год в Петербурге зарегистрировано 51 420 преступлений, что на 1,4% меньше, чем в 2017 году. Уровень преступности в городе составил 960 преступлений на 100 тыс. человек, что на 2,7% меньше, чем в 2017 году, и значительно ниже среднероссийского показателя (1355 преступлений на 100 тыс. человек). Об этом 24 января сообщила пресс-служба Смольного.

Выступая сегодня на расширенном заседании коллегии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что «охрана правопорядка требует колоссальных усилий, и город не оставляет органы внутренних дел один на один в борьбе с преступностью».

В частности, в 2018 году для нужд полиции за счет бюджета Санкт-Петербурга приобретены 110 автомобилей на сумму свыше 97 млн рублей. Еще почти 20 млн рублей было выделено на закупку модульного здания для полка конвойной службы — недавно оно было введено в эксплуатацию.

В период с 2019 по 2021 годы на нужды полиции ежегодно будет выделяться 300 млн рублей — они пойдут на приобретение автотранспорта, оборудования, средств связи, на ремонт зданий и помещений.

Глава города сообщил о необходимости вдвое увеличить мощность автоматизированной системы «Городской центр видеонаблюдения»: сегодня на улицах Петербурга установлено более 26 тысяч камер видеонаблюдения. Этого числа уже недостаточно.

Кроме того, планируется оборудовать дополнительными средствами безопасности места для проведения митингов, развивать проекты «Умных остановок» и «Умных домофонов», позволяющих подключаться к оперативным службам.

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