На страже порядка: легко ли быть участковым?

Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM Сегодня, 17 ноября, в России отмечают День участковых уполномоченных полиции. Именно в этот день в 1923 году Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю». Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в советской милиции.

Без труда участковых деятельность высших звеньев правоохранительной системы была бы невозможной. Трудно переоценить и их вклад в дело охраны общественного порядка и борьбы с преступностью. Несмотря на это, рядовые граждане мало знают о работе участковых. Поэтому корреспондент ИА REGNUM пообщалась с начальником Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Вячеславом Степченко, чтобы подробнее узнать о деятельности участковых уполномоченных полиции.

Участковый должен постоянно изучать и анализировать криминогенную обстановку на обслуживаемом участке. Кроме того, он должен знать характер занятости населения, его этнический состав, местные обычаи, традиции и культуру.

«Отношение населения к деятельности участковых полиции — основной показатель успешности работы правоохранительных органов. Мнение российских граждан о государственном институте, от работы которого зависит личная безопасность, отражает степень правосознания в обществе, общественные представления о справедливости, законности, а если говорить шире, уровень доверия населения к органам внутренних дел», — отмечает Степченко.

В обязанности участкового входит проведение профилактического обхода административного участка, приём граждан и рассмотрение их обращений, проведение индивидуальной профилактической работы с гражданами, состоящими на учете, отчет перед населением о проделанной работе и другие виды деятельности. Размеры и границы административного участка определяет начальник территориального органа МВД РФ с учетом численности населения. Если до реформ и сокращений, проведенных в структуре МВД в 2012 году, четко оговаривалось количество жителей на одном участке, то сейчас их число может составлять 7−10 тыс., а в крупных городах и до 20 тысяч человек.

«Для нашего региона одной из объективных причин с точки зрения организации деятельности участковых уполномоченных полиции является значительный рост населения, в первую очередь за счет интенсивного увеличения площади жилого сектора и даже создания целых микрорайонов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Кудрово, Мурино, Девяткино). В результате ощутимо возрастает нагрузка на участковых», — объясняет эксперт.

Возможно, именно с этим связано то, что дозвониться до опорного пункта полиции, где базируются участковые, рядовым гражданам довольно сложно. В этом случае гораздо эффективнее будет прийти непосредственно в участковый пункт полиции. Приём граждан в них осуществляется по вторникам и четвергам с 18:00 до 20:00, а также во вторую субботу и четвертое воскресенье месяца с 12:00 до 14:00. Такой временной интервал выбрали с учетом работы различных предприятий и организаций, чтобы обратиться к участковому могли и работающие, и неработающие граждане.

Основное же время работы участкового уходит на профилактический обход и проведение проверок по поступившим сообщениям о происшествиях, преступлениях или правонарушениях. Участковый посещает место жительства обратившихся граждан, чтобы получить от них объяснения.

«Помимо своих непосредственных функций, участковые оказывают содействие своим коллегам, участвуя в составе дежурного наряда для реагирования на сообщения о происшествиях, преступлениях и административных нарушениях», — добавляет Степченко.

Чтобы поступить на службу участковым, необходимо наличие высшего образования (преимущество отдаётся юридическому). Также желающий вступить в ряды полиции должен быть годен к службе по состоянию здоровья, а для мужчин обязательным является еще и прохождения службы в рядах вооруженных сил РФ. При этом немалую роль играют и личные качества. Как отмечает Вячеслав Валентинович, образцовый участковый должен быть порядочным, честным, коммуникабельным, чутким и внимательным по отношению к проблемам граждан.

Сейчас в подразделениях МВД России служат более 48 тыс. участковых, которые ежегодно раскрывают каждое второе преступление по линии полиции общественной безопасности и около четверти преступлений по линии криминальной полиции. Неудивительно, что именно участковым уполномоченным принадлежит одно из ведущих мест в работе полиции с гражданами.

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