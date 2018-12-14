Беглов назвал тревожной ситуацию с наркотиками в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM Ситуация с незаконным потреблением и оборотом наркотиков в Петербурге является тревожной. Об этом заявил 14 декабря врио губернатора Северной столицы Александр Беглов. Он потребовал от правоохранительных органов и других властных структур первым делом «защитить от наркотиков нашу школу, наших детей».

Беглов провел первое после вступления в должность заседание городской антинаркотической комиссии. Оно состоялось в рамках IV Санкт-Петербургского антинаркотического форума.

По словам действующего главы города, за 11 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге выявлено свыше 10 тысяч наркопреступлений. В структуре городской преступности в целом четверть приходится на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В ходе их пресечения и профилактики изъято около 536 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ.

«Это вызов для нас, и он требует незамедлительных, решительных мер <…> Необходимо активизировать нашу работу, совместными усилиями переломить существующую тенденцию», — сказал Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

По его словам, особые усилия надо направить на недопущение наркотизации школьников и молодежи.

«Мы должны защитить от наркотиков нашу школу, наших детей. Чтобы не было ни одного подобного случая! Нужно, чтобы больше было специальной рекламы, больше мероприятий на эту тему. Мы должны достучаться до сознания каждого молодого человека, помочь тем, кто попал в трудную ситуацию», — заявил Беглов.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергей Умнов заявил на заседании, что в городских школах должны появиться люди, которые будут отвечать за выявление случаев употребления запрещенных веществ. Ими могут стать вышедшие на пенсию сотрудники правоохранительных органов или профессиональные психологи.

«Нам нужно, чтобы человек знал каждого ребенка, знал его характеристику, его семью, оказывал содействие и семьям. Но он должен знать и учителей. Чем они дышат, занимаются», — заявил начальник ГУ МВД.

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