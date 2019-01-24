Кадыров ответил на нападки из-за списания газовых долгов Чечне

Грозный, , 09:00 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров дал ответ на вопросы, которые вызвало решение суда Грозного о списании долгов за газ населению республики. В своем объяснении, опубликованном 24 января на официальном сайте главы и правительства республики, он назвал причины, породившие проблему.

Среди них он назвал следующие: отсутствие в течение долгого времени в газовой компании учета потребителей, приборов учета, начисление счетов за газ несуществующим лицам, выехавшим за пределы региона, умершим, а также изношенность сетей и потери газа.

«В списках «потребителей» оказались десятки тысяч граждан, давно выехавших за пределы Чечни и страны, а также лица, погибшие в период военных действий. В ходе двух военных кампаний в Чечне разрушено неисчислимое количество жилых домов, сотни тысяч человек погибли», — заявил Кадыров.

Задолженность, по его словам, начислялась «на несуществующие, нежилые дома, погибших или выехавших граждан». Сети во время войны подверглись многим тысячам повреждений, не ремонтировались десятилетиями, это привело к огромным потерям газа при транспортировке.

«Следует напомнить, что жители Чеченской Республики пережили две тяжелейшие национальные трагедии, которые коснулись всех до единого. Они не виноваты в том, что международные террористы из 51 страны выбрали Чечню в качестве плацдарма для атаки на Россию», — подчеркнул Кадыров.

Он напомнил, что в настоящее время республика возрождается, но платить за то, чем жители не пользовались, они не должны.

«Тысячи сотрудников полиции, учителей, врачей, работников органов власти, рядовых граждан погибли, защищая Россию. Оставшиеся в живых оказались на улице. Но они возрождают республику, её экономику, социальную сферу. Естественно, ни у кого нет возможности платить за газ, который не потреблял, или платить по пять раз за один и тот же кубометр газа», — объяснил чеченский лидер.

Читайте также: Спасибо Чечне: регионы встали в очередь на списание долгов

«Безнадежные долги»: жителям Чечни списали 9 млрд рублей за газ

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января прокуратура Чечни сообщила, что Заводской суд города Грозного удовлетворил иск надзорного ведомства о списании долгов населению за газ, которые признаны безнадежными к списанию. В релизе пресс-службы указывалась сумма долга в размере более 9 млрд рублей. Однако позже эта цифра была удалена. Между тем в «Газпром межрегионгазе» сумму подтвердили.

Читайте также: «Газпром» вступил в борьбу с Чечней за газовые долги