«Газпром» вступил в борьбу с Чечней за газовые долги

Грозный, , 19:14 — REGNUM Последовала реакция газовиков на решение суда о списании Чечне долгов за газ на сумму более 9 млрд рублей. Свое право на обжалование решения суда реализовало ООО «Газпром межрегионгаз Грозный», сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе компании.

Газовики уточнили, что размер дебиторской задолженности населения Чеченской Республики, в отношении которой принято судебное решение, составляет 9,353 млрд рублей. Эта сумма долга образовалась за восемь лет и девять месяцев — с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года.

Как отметили в компании, «Газпром межрегионгаз Грозный» подало апелляционную жалобу на решение Заводского суда Грозного «о возложении на поставщика газа обязанности по списанию в бухгалтерском учете дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности».

Стоит уточнить, что, согласно данным пресс-службы компании, общая сумма просроченной задолженности всех категорий потребителей за потребленный газ на территории Чеченской Республики на 1 декабря 2018 года составила 16,161 млрд рублей. При этом большая часть долга принадлежит населению — 13,219 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее появилось сообщение прокуратуры Чечни об удовлетворении Заводским судом столицы региона требования о списании дебиторской задолженности населения, которую невозможно погасить в виду истечения срока давности.

По данным надзорного ведомства, компания «Газпром межрегионгаз Грозный» в установленном порядке не вела работу по списанию дебиторской задолженности населения. В следствие этого задолженность жителей Чечни за природный газ, превышающая 9 млрд рублей, в установленном порядке не была списана. При этом, как говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры, предъявление населению требований об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность и повлечь за собой протестные выступления».

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