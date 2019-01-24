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Студенты отметят Татьянин день квестом «Я люблю тебя, Москва»

Общество

Победителей ждет приз — полет на вертолете над столицей

Москва, 24 января 2019, 08:45 — REGNUM  В Москве 25 января, в Татьянин день, для студентов проведут большой квест «Я люблю тебя, Москва». Квест состоит из 30 маршрутов, сообщается на портале мэра Москвы.

В ходе квеста в режиме онлайн командам-участницам будут задаваться вопросы и даваться практические задания.

Квест «Я люблю тебя, Москва» начнется в Московском политехническом университете в 14:00. Итоги подведут в 18:00 на катке «Ракета» на ВДНХ.

Победителей испытаний ждет приз — полет всей командой на вертолете над Москвой.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 25 января для студентов будут работать 32 тематические площадки по всему городу. Так масштабно День студента в столице будет отмечаться впервые.

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Татьянин день
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