Студенты отметят Татьянин день квестом «Я люблю тебя, Москва»

Москва, 24 января 2019, 08:45 — REGNUM В Москве 25 января, в Татьянин день, для студентов проведут большой квест «Я люблю тебя, Москва». Квест состоит из 30 маршрутов, сообщается на портале мэра Москвы.
В ходе квеста в режиме онлайн командам-участницам будут задаваться вопросы и даваться практические задания.
Квест «Я люблю тебя, Москва» начнется в Московском политехническом университете в 14:00. Итоги подведут в 18:00 на катке «Ракета» на ВДНХ.
Победителей испытаний ждет приз — полет всей командой на вертолете над Москвой.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 25 января для студентов будут работать 32 тематические площадки по всему городу. Так масштабно День студента в столице будет отмечаться впервые.
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