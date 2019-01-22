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Московский зоопарк приготовил студентам «Унизверский квест»

Общество

Участие в квесте бесплатное, но предварительно необходимо зарегистрироваться

Московский зоопарк приготовил студентам «Унизверский квест»
Vladimir Pakhomov
В московском зоопарке

Москва, 22 января 2019, 08:00 — REGNUM  Московский зоопарк в Татьянин день подготовил для студентов интерактивную игру «Унизверский квест». Это путешествие по территории зоопарка, сообщается на портале мэра столицы.

При покупке входного билета студентки с именем Татьяна получат 40-процентную скидку.

Квест будет проходить в двух категориях: «Уютный поползень» — для команд любителей и «Штормовой баклан» — для профессионалов.

Участие в квесте бесплатное, но предварительно необходимо зарегистрироваться по телефону.

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Как сообщало ИА REGNUM, в парках Москвы 25 января, в Татьянин день, студенты и девушки с именем Татьяна смогут бесплатно покататься на коньках.

Подробнее: В День студента в Москве можно будет бесплатно покататься на коньках

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Татьянин день
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