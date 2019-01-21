В Татьянин день в Москве откроется более 30 тематических площадок

Москва, , 07:29 — REGNUM В Москве 25 января для студентов будут работать 32 тематические площадки по всему городу. Так масштабно День студента в столице будет отмечаться впервые, сообщается на портале мэра столицы.

В частности, для студентов подготовлено стендап-шоу, рэп-баттл, кибертурнир, интернет-флешмоб. Также студенты смогут поучаствовать в «IQ-гонке», в мастер-классах и других интересных мероприятиях.

Кроме того, студенты получат уникальную возможность увидеть отечественные фильмы, премьера которых намечена на весну 2019 года.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Татьянин день считается главным праздником студентов и отмечается 25 января. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ об учреждении Московского университета.

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