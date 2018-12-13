Липовые долги за газ на 422 млн руб. выявили в одном из районов Дагестана

Махачкала, , 11:30 — REGNUM Более 422 млн рублей необоснованного начисления задолженности за газ выявлено в Карабудахкентском районе Дагестана. Только за два месяца 2018 года года абонентам района приписаны липовые долги на более чем 36 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Отмечается, что в рамках проводимой работы по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса и в целях установления фактического объема потребления газа аналогичные мероприятия будут проведены также и в других городах и районах Дагестана.

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Напомним, о том, что на лицевые счета жителей республики ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» систематически начисляет липовые долги с целью сокрытия потерь и хищений газа, 6 декабря 2018 года заявил прокурор Дагестане Денис Попов. На совещании у главы республики Владимира Васильева прокурор рассказал, что для совершения манипуляций на граждан регистрируются два лицевых счёта, которые могут быть и дублирующими. По одному из них осуществляются реальные платежи, а по второму — начисляется мнимая задолженность. По другой преступной схеме лицевые счета создаются на вымышленных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Газпром газораспределение Махачкала» в начале декабря подвёло итоги работы за первые десять месяцев 2018 года. Ущерб от хищения газа и незаконных врезок в Дагестане за обозначенный период организация оценила почти в 1,5 млрд рублей.