В Дагестане возбудили дело из-за липовых долгов за газ

Махачкала, , 03:21 — REGNUM По итогам проверки в топливно-энергетической сфере Дагестана выявлены многочисленные факты необоснованного начисления гражданам долгов за газ и его несанкционированное потребление. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Отмечается, что в Каякентском районе проведены надзорные, оперативно-профилактические и следственные мероприятия, нацеленные на установление фактического объема потребления газа тепличными комплексами. Ранее дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в связи с аналогичными фактами в Карабудахкентском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Карабудахкентском районе Дагестана выявили необоснованное начисление задолженности за газ в размере более 422 млн рублей. Так, в течение двух месяцев минувшего года абоненты района якобы задолжали свыше 36 млн рублей.

Читайте также: Липовые долги за газ на 422 млн руб. выявили в одном из районов Дагестана

А также: Списание долгов Чечни за газ: акт милосердия или безответственность?