Прокурор Дагестана: Жителям региона начисляют липовые долги за газ

Махачкала, , 10:47 — REGNUM Системные злоупотребления ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» установлены в Дагестане. Компания начисляет на лицевые счета граждан несуществующие долги с целью сокрытия потерь и хищений газа. Об этом на совещании у главы республики Владимира Васильева рассказал прокурор республики Денис Попов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации субъекта.

По словам докладчика, для совершения манипуляций с лицевыми счетами на граждан регистрируются два счета. Они при этом могут быть дублирующими: по одному из них реально осуществляются платежи, а по второму — начисляется мнимая задолженность. В других же случаях создаются лицевые счета на вымышленных лиц.

Глава Дагестана Владимир Васильев подчеркнул, что практика приписки населению липовых долгов будет жёстко пресекаться.

«Вдумайтесь! Только в нескольких населенных пунктах людям было приписано 63 млн рублей долгов за газ, который не потреблялся. Дагестанцы платят за газ, а преступники создают атмосферу, когда искажается реальная ситуация и люди оказываются должниками», — заявил глава Дагестана. Он добавил, что в борьбе с обозначенной проблемой должны принимать активное участие не только правоохранительные органы, но и главы муниципалитетов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря АО «Газпром газораспределение Махачкала» подвёл итоги работы за первые десять месяцев 2018 года. По данным компании, ущерб от хищения газа и незаконных врезок в Дагестане за обозначенный период составил почти 1,5 млрд рублей.

Отмечалось, что в правоохранительные органы было подано более 4,3 тысячи заявлений. По материалам компании было возбуждено 150 уголовных дел и 441 административное. Уведомления о результатах рассмотрения по более чем трем тысячам заявлений компании пока не поступили.