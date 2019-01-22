В День студента в Москве можно будет бесплатно покататься на коньках

Москва, , 07:43 — REGNUM В парках Москвы 25 января, в Татьянин день, студенты и девушки с именем Татьяна смогут бесплатно покататься на коньках. Такую возможность предоставят 18 столичных парков, сообщается на портале мэра Москвы.

А в музее-заповеднике «Царицыно» студенты смогут бесплатно покататься на тюбингах и взять напрокат лыжи.

Прокат коньков в парках также бесплатный. Но придется оставить залог в 1 тыс. рублей, который потом возвращается.

Чтобы попасть на каток, нужно предъявить студенческий билет или паспорт (для посетительниц с именем Татьяна).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 25 января для студентов впервые будут работать 32 тематические площадки по всему городу.

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