Четверг, 17 Января 2019 года
08:56:43 МСК

25 января Татьяны смогут бесплатно посетить Исторический музей

Общество

Эту акцию музей проводит впервые

Москва, 17 января 2019, 08:56 — REGNUM  В День российского студенчества 25 января вход в Исторический музей на красной площади в Москве для девушек с именем Татьяна будет бесплатным, сообщается на портале мэра Москвы.

Отмечается, что такой подарок для именинниц в Татьянин день Исторический музей делает впервые.

Посетить бесплатно музей Татьяны смогут с 10:00 до 21:00. Для этого нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Также девушек с именем Татьяна 25 января ждут в Музее Отечественной войны 1812 года. А на Останкинской телебашне проведут бесплатные экскурсии для всех студентов.

Читайте также: Московские студенты смогут сходить в кино с 30-процентной скидкой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Татьянин день
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить