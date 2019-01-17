25 января Татьяны смогут бесплатно посетить Исторический музей

Москва, , 08:56 — REGNUM В День российского студенчества 25 января вход в Исторический музей на красной площади в Москве для девушек с именем Татьяна будет бесплатным, сообщается на портале мэра Москвы.

Отмечается, что такой подарок для именинниц в Татьянин день Исторический музей делает впервые.

Посетить бесплатно музей Татьяны смогут с 10:00 до 21:00. Для этого нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Также девушек с именем Татьяна 25 января ждут в Музее Отечественной войны 1812 года. А на Останкинской телебашне проведут бесплатные экскурсии для всех студентов.

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