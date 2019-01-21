Заявления на участие в ЕГЭ-2019 принимаются до 1 февраля

Москва, , 11:38 — REGNUM В российских школах проходит приём заявлений от выпускников на участие в ЕГЭ-2019. Заявления будут приниматься до 1 февраля включительно, сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве уточнили, что учащиеся должны перечислить предметы, по которым планируют сдавать ЕГЭ. Можно указать любое количество предметов. При этом два экзамена — русский язык и математика — являются обязательными.

Выпускники школ 2019 года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации.

После 1 февраля 2019 года заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению государственной экзаменационной комиссии субъекта РФ только при наличии уважительных причин у учащегося.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной — с 27 мая по 1 июля.

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