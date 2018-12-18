Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ на 2019 год

Москва, , 14:56 — REGNUM В расписании сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственной итоговой аттестация (ГИА) в 2019 году не произойдет серьезных изменений, сообщили в Рособрнадзоре.

ЕГЭ в 2019 году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля), основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября). Досрочный и основной периоды ЕГЭ начнутся с экзаменов по географии и литературе.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая), основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября).

Заявления на участие в ГИА от учащихся 11-х классов принимаются до 1 февраля, на участие в ГИА от учащихся 9-х классов — до 1 марта 2019 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2018—2019 учебном году продолжит совершенствоваться технология проведения ЕГЭ. С этого учебного года произойдут некоторые изменения.

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