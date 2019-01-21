Глава Минпросвещения попросила «сломать» систему натаскивания на ЕГЭ

Москва, , 11:25 — REGNUM В российских школах необходимо системно бороться с «натаскиванием» на единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, сообщили в Минпросвещения РФ.

По её словам, с натаскиванием нужно бороться. «В конце девятого класса ученики фактически прекращают учиться и начинают готовиться к ЕГЭ. Эту систему необходимо сломать», — считает Васильева.

Она привела пример Англии, где подготовка к экзаменах ведется только факультативно. «Дополнительные занятия, факультативы всегда были при школе, если вспомнить прошлое, — сказала глава Минпросвещения.

Васильева также сказала, как она относится к видеонаблюдению, «По периметру школы, в коридорах видеонаблюдение нужно для безопасности, но я против тотального видеонаблюдения», — уточнила министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в расписании сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственной итоговой аттестация (ГИА) в 2019 году не произойдет серьезных изменений.

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