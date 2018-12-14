Итоговая аттестация выпускников школ РФ будет проходить по-новому

Москва, , 12:26 — REGNUM В России утвержден новый порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-х классов. Соответствующий приказ издан Минпросвещениием РФ и Рособрнадзора, сообщается на сайте министерства.

Основное новшество — выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ смогут предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал.

В новых правилах чётко разделены сроки проведения ГИА — досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды; в каждом из периодов — резервные сроки.

Установлен срок подачи заявления на пересдачу экзаменов в сентябре — за две недели до начала экзаменов.

Основное изменение порядка ГИА для 9-х классов — включение в него процедуры итогового собеседования по русскому языку, успешное прохождение которого будет являться условием допуска к ГИА.

Основное изменение порядка ГИА для 11-х классов — возможность выпускникам выбирать для сдачи ЕГЭ по иностранному языку не только английский, немецкий, французский и испанский языки, но и китайский.

Также в порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для выпускников 9-х и 11-х классов внесен ряд других изменений.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России в 2018—2019 учебном году продолжит совершенствоваться технология проведения ЕГЭ. С нового учебного произойдут некоторые изменения.

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