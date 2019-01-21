Режим ЧС из-за оползня введён в Хабаровском крае

Хабаровск, , 10:16 — REGNUM В Хабаровском крае начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Решение о ведении особого режима в регионе принял губернатор края Сергей Фургал по итогам поездки в Верхнебуреинский район, где в декабре 2018 года сошёл мощный оползень, в результате которого обломки сопки перекрыли русло реки Бурея. Об этом сообщается на сайте правительства региона 21 января.

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В настоящее время ситуация в районе, по данным специалистов, остаётся напряженной. Ещё больше положение может ухудшиться в апреле с наступлением весеннего половодья. Для жителей села Чекунда, которое расположено выше по течению реки Бурея, это не сулит радужных перспектив. Критической отметкой для затопления населенного пункта считается уровень воды 258 метра по Балтийской системе, а уже на сегодня он составляет почти 254 метра.

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Добавим, что взрывные работы на реке Бурея Минобороны РФ планирует начать уже с завтрашнего дня, 22 января. При этом учёные не исключают, что это может привести к дальнейшему обрушению сопки в реку.

Как сообщало ИА REGNUM, оползень, который изначально приняли за падение гигантского метеорита, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края произошёл в конце декабря 2018 года. Огромные массы грунта перекрыли русло реки Бурея, от которой зависит функционирование Бурейского водохранилища и Бурейской ГЭС.