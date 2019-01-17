В Хабаровском крае из-за оползня могут быть расселены два села

Хабаровск, , 08:31 — REGNUM Из-за оползня на реке Бурея в Хабаровском крае могут быть расселены два села — Чекунда и Эльга (Верхнебуреинский район). Этого не исключил губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, заявление которого обнародовано на сайте правительства края.

«Вариант с переселением (жителей двух сел) возможен и рассматривается, — подчеркнул губернатор. — Но нужно все просчитать».

По его словам, чтобы переселить людей в Чегдомын необходимо сначала построить жильё, так как на вторичном рынке квадратных метров на всех не хватит.

Как передавало ИА REGNUM, в декабре 2018 г. засыпало грунтом устье реки Бурея в нескольких километрах выше устья реки Тырма, примерно в 70 км от поселка Чекунда. Представители администрации Верхнебуреинского района позже сообщили, что они готовы ввести режим ЧС, в случае, если перекрытие русла реки приведёт к подъёму воды и будет грозить затоплением посёлкам.

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