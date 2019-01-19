Начаты пробные подрывы в районе обвала на Бурейском водохранилище

Хабаровск, , 09:32 — REGNUM Пробные подрывные работы в районе обвала скальной породы на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае начаты специалистами Инженерных войск РФ, сообщает 19 января департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Силами специалистов Инженерных войск в районе обвала на Бурейском водохранилище для подготовки шурфов кумулятивными зарядами произведены пробные подрывы обрушенных скальных пород», — говорится в сообщении департамента Минобороны РФ.

Также сообщается, что с помощью проводимых подрывов инженеры ВС России хотят определить плотность пород, которые обвалились, для того чтобы рассчитать в дальнейшем мощность закладываемых зарядов.

Кроме этого сообщается, что в работах будет также задействован беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», ранее доставленный на место обвала.

Отметим, обвал на Бурейском водохранилище в Хабаровском крае произошел 11 декабря 2018 года. В 73 км от поселка Чекунда из-за оползня часть сопки обрушилась, перекрыв этим русло речки Бурея. В результате отсечено 28% полезного объема Бурейского водохранилища. Данный оползень российские ученые назвали крупнейшим в стране за последние годы.