Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори на Украине и в Грузии

Москва, , 10:00 — REGNUM Роспотребнадзор предупредили жителей РФ о росте заболеваемости корью на Украине и в Грузии, а также в ряде европейских стран, сообщает 21 января пресс-служба ведомства.

«В европейском регионе регистрируется беспрецедентный рост заболеваемости кори за последние 10 лет, — говорится в сообщении. — Известно о 37 смертельных случаях заболеваний. Наиболее пострадавшие страны — Украина и Грузия».

Так, в 2018 году на Украине показатель заболеваемости корью составил 849 больных на 1 млн человек, в Грузии — 396, Черногории — 324, в Греции — 261.

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Между тем, в 2019 году неблагополучная ситуация продолжается, с 28 декабря по 3 января на Украине заболели 2 305 человек, из-за этого Польша намерена запретить въезд в страну непривитым украинским гражданам.

Что касается России, то по итогам 2018 года показатель заболеваемости корью составил 17,3 случая на 1 млн населения, большинство связано с завозом инфекции из-за рубежа. В ведомстве напомнили, что единственным способом защиты от этого заболевания является вакцинация.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2018 году на Украине корью заболел 54 481 человек, что значительно превышает рекорд, установленный в 2006 году. Тогда врачи зафиксировали почти 43 тыс. больных. С начала 2019 года на Украине от кори скончались четыре человека. По статистике, на 5 тыс. заболевших приходится один смертельный случай.

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