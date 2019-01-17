Вспышка заболеваемости корью зафиксирована в Грузии

Тбилиси, , 11:53 — REGNUM На территории Грузии за две недели 2019 года резко увеличилось число больных корью. Об этом свидетельствуют статистические данные грузинского Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC).

По словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, в ближайшее время правительство республики примет решение о решительных противоэпидемических мерах. По мнению Гамкрелидзе, население страны должно быть массово вакцинировано от данного опасного заболевания. Согласно статистике NCDC, с начала января в Грузии корью заболели 312 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января стало известно, что за две недели 2019 года корью заболели 5059 жителей Украины. Также зафиксированы два смертельных случая исхода болезни.

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