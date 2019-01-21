Манифестации в Греции переросли в стычки с полицией

Афины , , 01:20 — REGNUM В Афинах сопровождается столкновениями с полицией многотысячный митинг противников соглашения Греции и Македонии, которое касается переименования последней в Северную Македонию. Пострадали десять стражей порядка, передает RT.

Около 60 тыс. человек, по оценкам полиции, вышли на площадь перед греческим парламентом. По данным организаторов, акция протеста собрала более 100 тыс. участников.

Манифестанты требуют, чтобы премьер-министр Алексис Ципрас отказался подписывать Преспанское соглашение, призванное урегулировать спор Скопье и Афин о названии Македонии. После ратификации соглашения, одобренного македонским парламентом, страна получит название Республика Северная Македония.

Отмечается, что среди митингующих присутствуют радикалы, забрасывающие правоохранителей камнями, бутылками с горючей смесью, банками с краской и дымовыми шашками. Полицейские применяют против них резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе беспорядков в Афинах были ранены два журналиста — оператор греческого телеканала ERT и стрингер агентства Sputnik Костис Дадамис. Оба сотрудника СМИ госпитализированы.

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