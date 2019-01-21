Два журналиста травмированы во время беспорядков в Афинах

Афины , , 00:59 — REGNUM Оператор греческого телеканала ERT и стрингер российского агентства Sputnik пострадали во время массовых беспорядков в столице Греции. Об этом сообщают ERT и Sputnik.

Отмечается, что у оператора ERT — серьезная травма головы. Обоих пострадавших госпитализировали.

Sputnik-Греция уточняет, что на стрингера Костиса Дадамиса напали неизвестные, когда он освещал многотысячный митинг в центре Афин. У журналиста отобрали камеру и избили. В больнице Дадамису сделали рентген головы, его состояние оценивается как стабильное.

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Протесты в Афинах, начавшиеся 20 января, связаны с предстоящим обсуждением ратификации соглашения Греции с Македонией. Манифестанты полагают, что название «Македония», в каком бы варианте оно не использовалось, говорит о территориальных претензиях соседней страны к Афинам.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января македонский парламент утвердил поправки к конституции, согласно которым государство переименовано из Македонии в Северную Македонию.

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