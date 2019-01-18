Оппозиция Греции выступила с встречным предложением по дебатам по Македонии

Афины , , 09:58 — REGNUM Оппозиционная партия «Новая демократия», которую премьер-министр Греции Алексиса Ципраса пригласил провести теледебаты по соглашению о переименовании Македонии, подписанному летом 2018 года, ответили на приглашение. Представители оппозиции считают, что необходимо объявить досрочные выборы и предвыборные дебаты.

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«У нас есть предложение: давайте проведем выборы сейчас, и в предвыборных дебатах граждане сделают свои выводы. Избранный парламент, получивший новый мандат народа, примет решение ратифицировать или отклонить Преспанское соглашение», — приводит РИА Новости текст заявления партии.

Добавим, что лидер партии уверен, что заключённый в Псарадесе договор не в интересах Греции.

Как сообщало ИА REGNUM, конец почти 30-летнему спору, который мешает приёму Республики Македония в НАТО и Евросоюз из-за одинакового названия с греческой областью Македония, был положен в середине июля 2018 года. Тогда в греческой деревне Псарадес было подписано соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

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Ранее стало известно, что в соответствии с достигнутой договоренностью между премьер-министрами Македонии и Греции у балканского государства появится новое название.

В знак протеста против соглашения, достигнутого между правительствами Греции и Македонии, лидер партии «Независимые греки» (АНЭЛ) Панос Камменос ушёл в отставку с поста министра обороны и вывел свою партию из правительственной коалиции.

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