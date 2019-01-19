В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

Москва, , 20:50 — REGNUM В Москве и Подмосковье на 20 января из‑за сильного ветра объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение синоптиков будет действовать с 09:00 мск до 21:00 мск.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил журналистам, что настоящие крещенские морозы придут в Москву 22 января 2019 г.

По его словам, столбики термометров в городе опустятся до минус 15.

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