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В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра

Общество

Предупреждение синоптиков будет действовать с 09:00 мск до 21:00 мск

В Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за ветра
Рене Магритт. Шторм . 1932

Москва, 19 января 2019, 20:50 — REGNUM  В Москве и Подмосковье на 20 января из‑за сильного ветра объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение синоптиков будет действовать с 09:00 мск до 21:00 мск.

Напомним, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил журналистам, что настоящие крещенские морозы придут в Москву 22 января 2019 г.

По его словам, столбики термометров в городе опустятся до минус 15.

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