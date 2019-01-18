МЧС предостерегло москвичей от крещенских купаний вне оборудованных мест

Москва, , 14:15 — REGNUM Главное управление МЧС по Москве обратилось к горожанам с просьбой не купаться на Крещение в несанкционированных и специально не оборудованных для этих целей местах. Как заявили в ведомстве, на водоёмах города будет вестись патрулирование.

Читайте также: Крещенские купания в Москве покажут онлайн

«К сожалению, нередки случаи, когда москвичи и гости столицы купаются везде и без особых ограничений, несмотря на рекомендации спасателей», — отметил начальник Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Сергей Ежов.

Как отметил главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве Владимир Волков, обряд купания на Крещение из года в год становится все более и более популярным, ежегодно количество купающихся только растёт. В 2019 году ожидается до 110 тысяч участников крещенских купаний.

В местах проведения обряда омовения будут дежурить свыше 780 человек спасателей и сотрудников, 18 судов на воздушной подушке, 150 единиц автотранспорта и специальной техники. Кроме того, обеспечивать безопасность будут медицинские бригады и сотрудники полиции. В общей сложности для обеспечения безопасности будет задействовано более 2,6 тыс. человек.

Ранее по теме: Сильных морозов на Крещение в Москве синоптики не обещают

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году погода на праздник Крещения Господня будет не очень морозной. В ночь на 19 января температура воздуха составит −4…−6 градусов. Ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 12 м/c, а днём — сильная гололедица.

Добавим, что в Москве купания в купелях на Крещение покажут в режиме онлайн. Камеры установят на восьми площадках, где будут проходить крещенские купания. Вещание начнется в 18:00 18 января и завершится в 18:00 19 января. Всего в столице оборудуют 60 площадок купелей.

Читайте ранее в этом сюжете: Медики предупредили о вреде крещенских купаний