Сильных морозов на Крещение в Москве синоптики не обещают

Москва, , 15:10 — REGNUM Погода на праздник Крещения Господня, который православные христиане будут отмечать 19 января, будет не очень морозной. Об этом журналистам сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Так, по его словам, в ночь на 19 января температура воздуха составит −4…−6 градусов. Ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигаться 12 м/c, а днём ожидается сильная гололедица.

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А настоящие крещенские морозы придут в Москву позднее — 22 января. Как уточнил главный синоптик России, столбики термометров опустятся до минус 15.

Как сообщал ИА REGNUM, по прогнозам метеорологов, февраль на европейской территории России будет месяцем «вполне зимним». В Москве ожидаются морозы до —15 градусов.

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