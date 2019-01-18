Публичные слушания по судьбе «Дома Булошникова» прошли в Москве

Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве 17 января состоялся очный этап публичных слушаний по корректировке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении «Дома Булошникова» на улице Большая Никитская. Большинство участников выражали несогласие с изменениями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За день до мероприятия активисты «Архнадзора» провели пикет у офиса застройщика. В поддержку сохранения «Дома Булошникова» высказался также известный телеведущий Владимир Познер.

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Особняк, построенный в 1830 году купцом Булошниковым, расположен по адресу Большая Никитская улица, 17, строение 1. В 90-х годах прошлого века здание пережило серьёзную реконструкцию, из-за чего не получило статуса памятника культурного наследия. Предполагается, что в случае принятия изменений у объекта изменится этажность — при существующих трёх метрах она может возрасти до девяти и выше.

Зал, в котором проходили слушания, оказался переполнен. Многие люди стояли в проходах. Многие довольно активно выражали несогласие с изменениями. Вёл слушания заместитель главы управы Пресненского района столицы Денис Потапкин. В завершении он рассказал, что слушания состоялись.

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«В декабре стало известно о планах столичной мэрии официально разрешить новое строительство на месте старинного здания. Высота объекта должна будет составить 32 метра. То есть девять и более этажей при существующих ныне трёх этажах», — рассказал ранее ИА REGNUM координатор «Архнадзора» Андрей Новичков.

Отметим, что инвестором реконструкции реконструкции особняка выступает ООО «Мэйнэстейт» предпринимателя Андрея Маталыги.

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