Аппетиты растут: В 2018 году в Москве снесли 21 историческое здание

Москва, , 15:12 — REGNUM В 2018 году в Москве было снесено 21 историческое здание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил градозащитник, координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков. Он отметил, что некоторые из объектов были снесены незаконно, другие — с согласия властей. Для сравнения, в 2017 году департамент культурного наследия столицы одобрил уничтожение 15 исторически ценных строений.

«За время правления Сергея Собянина в 2011—2014 годах число уничтоженных зданий увеличивалось, потом количество было чуть меньше, и в 2018 году цифра выросла до 21 здания. Важно отметить, что это те здания, о которых мы знаем. В реальности цифра может быть намного больше. Также в списке мы не указывали объекты, которые были утрачены в ходе реставрационных работ», — подчеркнул Новичков.

Можно выделить несколько наиболее громких случаев. Во-первых, снос исторического квартала на Софийской набережной в мае текущего года. Проект был согласован в 2017 году правительством Москвы для строительства жилого комплекса. Другой вопиющий случай произошел с домом из ансамбля городской усадьбы Шибаевых на Новой Басманной улице, где распоряжение о сносе здания подписал лично Сергей Собянин без проведения историко-культурной экспертизы.

Третий снос затронул адрес на 2-м Котельническом переулке: дом притчи церкви Косьмы и Домиана. Деревянное здание неоднократно заявлялось под государственную охрану, однако власти пренебрегли данным фактом, и застройщик начал осуществлять снос без разрешения на проведение работ. После того, как жители выстроили «живой щит» вокруг здания, документы были получены в электронном виде в течение нескольких минут.

Наконец, четвёртый, резонансный случай произошёл по адресу Костянский переулок, дом 13 с доходным домом Бородина начала XX века. Объект пытались заявить под государственную охрану как памятник, однако департамент культурного наследия в рекордные две недели отказал в выдаче статуса, и снос был осуществлен.

Добавим, также были снесены: корпус Паровой шоколадной фабрики Иванова на Малой Ордынке ул., 25 — для строительства жилого комплекса, Доходный дом Эггерс 1913 года постройки на улице Россолимо, 4, где строительная компания планирует возвести «бутик-отель с апартаментами». Кроме того, были разрушены Доходный дом архитектора Пиотровича на Пушкарёвом пер, 12; павильон «Мосхлебторг» на ВДНХ; конструктивистское здание АТС на Бакунинской улице, 5; исторические корпуса XIX—XX веков Александровской железной дороги.

Список дополняет здание бывшей медсанчасти завода «Борец» на Складочной улице, 6, которое было снесено 9 октября 2018 года в связи с планами застройщика выстроить на территории многофункциональный жилой комплекс. Замыкает цепочку потерь корпус усадьбы XVIII века на улице Александра Солженицына, 33, конструктивистское общежитие Наркомтяжпрома («дом-самолёт») на Донской улице, 14 и прядильная фабрика Шлихтермана XIX века на Павелецкой набережной, 8, стр.24.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальному заявлению Архнадзора, в 2017 году Москва потеряла как минимум 15 объектов старинной застройки, главный из которых — трёхэтажный дом усадьбы Неклюдовой XVIII—XIX веков на Малой Бронной улице.

Читайте подробнее: Новый год сулит Москве утрату новых исторических зданий