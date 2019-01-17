Четверг, 17 Января 2019 года
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Лесли и Рыбку депортировали из Таиланда

Общество

15 января 2019 г. суд Таиланда приговорил к условному сроку наказания Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), которых обвиняли в проведении незаконных секс-тренингов на территории страны

Бангкок, 17 января 2019, 12:57 — REGNUM  Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и житель РФ Александр Кириллов (Алекс Лесли), приговоренные ранее к условному сроку наказания судом Таиланда, депортированы из королевства. Об этом сообщил старший консультант по делам иностранных граждан коллегии адвокатов Thailand Bail Нейтан Финей в интервью РБК.

«А.Вашукевич и А. Кириллов … депортированы из Таиланда», — сказал Финей.

По его словам, всего регулярным рейсом в Москву вылетели 7 человек — участники дела о нелегальных секс-тренингах.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января 2019 г. суд Таиланда приговорил к условному сроку наказания Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), которых обвиняли в проведении незаконных секс-тренингов на территории страны.

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