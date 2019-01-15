Рыбка и Лесли отделались условным сроком в Таиланде

Бангкок, , 13:33 — REGNUM Суд Таиланда приговорил граждан России Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку) к условному сроку наказания, передает 15 января «РЕН-ТВ».

Отмечается, что обвиняемые в проведении незаконных секс-тренингов на территории Таиланда граждане РФ признали свою вину. Ранее сообщалось, что власти Таиланда также обвиняют Вашукевич и Кириллова в изнасиловании и организации занятий проституцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа стало известно, что фигурантка секс-скандалов Анастасия Вашукевич, также известная как Настя Рыбка, заявила о передаче предпринимателю Олегу Дерипаске аудиозаписей разговоров с его участием.

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