Лесли и Рыбку могут депортировать из Таиланда уже 17 января

Бангкок, , 11:27 — REGNUM Приговоренные к условному сроку наказания судом Таиланда граждане России Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) могут быть депортированы из страны уже 17 января. Об этом со ссылкой на информацию посольства РФ в Таиланде сообщает 16 января РИА Новости.

Ранее стало известно, что обвиняемые в проведении незаконных секс-тренингов на территории Таиланда Кириллов и Вашукевич признали свою вину, в результате чего суд назначил им приговор в виде условного лишения свободы.

Читайте также: Рыбка и Лесли отделались условным сроком в Таиланде

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа фигурантка дела о незаконном секс-тренинге в Таиланде Анастасия Вашукевич, заявила о передаче российскому бизнесмену Олегу Дерипаске аудиозаписей разговоров с его участием.

Читайте также: Настя Рыбка отдала Дерипаске записи с его участием