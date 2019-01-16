Среда, 16 Января 2019 года
12:03:28 МСК

Лесли и Рыбку могут депортировать из Таиланда уже 17 января

Общество

Обвиняемые в проведении незаконных секс-тренингов граждане России ранее признали свою вину

Лесли и Рыбку могут депортировать из Таиланда уже 17 января
Анри Матисс. Красные рыбки и статуэтка (фрагмент). 1911

Бангкок, 16 января 2019, 11:27 — REGNUM  Приговоренные к условному сроку наказания судом Таиланда граждане России Александр Кириллов (Алекс Лесли) и Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) могут быть депортированы из страны уже 17 января. Об этом со ссылкой на информацию посольства РФ в Таиланде сообщает 16 января РИА Новости.

Ранее стало известно, что обвиняемые в проведении незаконных секс-тренингов на территории Таиланда Кириллов и Вашукевич признали свою вину, в результате чего суд назначил им приговор в виде условного лишения свободы.

Читайте также: Рыбка и Лесли отделались условным сроком в Таиланде

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа фигурантка дела о незаконном секс-тренинге в Таиланде Анастасия Вашукевич, заявила о передаче российскому бизнесмену Олегу Дерипаске аудиозаписей разговоров с его участием.

Читайте также: Настя Рыбка отдала Дерипаске записи с его участием

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить