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Главный онколог Минздрава прогнозирует рост числа больных раком

Общество

К росту заболеваемости готовятся все онкологи мира

Москва, 16 января 2019, 15:00 — REGNUM  Врачам стоит готовиться к увеличению больных онкологическими заболеваниями. Об этом заявил главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн на Гайдаровском форуме-2019, передаёт «Медвестник».

Каприн подчеркнул, что к росту заболеваемости раком готовятся все онкологи мира. По прогнозам Международного агентства по изучению рака, количество новых случаев рака в ближайшие годы вырастет с 16,1 млн до 24 млн ежегодно. Медики это связывают со старением населения.

По его словам, сейчас в России число онкобольных составляет 3 млн 650 тыс. человек. «Поэтому нужно будет расширить на 1,5 млн наблюдающихся мощности онкологической службы, и к этому надо готовить медицинские кадры», — отметил он.

«Сейчас в России ежегодно выявляется 566 тыс. заболевших раком. Задача — увеличить выявляемость онкологических заболевания до 60−70%», — привел цифры главный онколог.

Подробнее: Медики назвали основные симптомы рака

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Кливлендской клиники назвали семь симптомов, которые могут свидетельствовать о раковом заболевании.

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Онкологические заболевания
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